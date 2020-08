Zapelloni: "Ibra ha dato un apporto fondamentale, oltre i gol ha fatto crescere i compagni"

Umberto Zapelloni, intervenuto a Milan Tv, si è espresso sul momento in casa rossonera: "Si continua con Pioli, già domani il Milan riparte da una certezza. Si ripartirà molto probabilmente da Zlatan Ibrahimovic che ha dato un apporto fondamentale, non soltanto per i gol, ma per quanto ha fatto crescere i compagni intorno a sé. Calhanoglu che abbiamo visto in questa seconda parte di stagione è un giocatore diverso da quello discontinuo del pre lockdown, Theo Hernandez lo avevamo già visto, Castillejo ha trovato una concretezza che non aveva avuto, Leao ha fatto vedere di avere la testa per poter fare delle cose giuste... Anche Gabbia ha dimostrato di essere un cambio importante. Se vogliamo trovare un neo, forse Paquetà non è stato ancora il giocatore che tutti sognavamo potesse diventare. Per il resto c'è una base importante su cui costruire, ci saranno aspettative diverse ma anche con una consapevolezza diversa, perché il Milan può battere chiunque".