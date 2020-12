Zapelloni: "Il Milan è costruito con intelligenza. La conferma di Pioli è stata fondamentale"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il giornalista Umberto Zapelloni per parlare del progetto del club di Via Aldo Rossi: "Progetto del Milan il più corretto? Non avendo tanti soldi da spendere ha dovuto fare di necessità virtù, cercando occasioni in giro per l'Europa, magari qualche parametro zero importante. Quando sono arrivati Saelemaekers, Bennacer e Hauge molti storsero il naso. Theo Hernandez era uno scarto del Real Madrid, poi è esploso. Il Milan è costruito con intelligenza. Maldini è stato criticato molto in passato ma c'è molto di lui (e di Boban) in questa squadra. E' stato fondamentale per il Milan confermare Pioli".