Zapelloni: "Suso? Sul 2-2 gli è mancata voglia e istinto di chiudere"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV della prestazione di Suso: "Ieri ha lasciato quello spazio in occasione del 2-2 del Lecce e per i tifosi del Milan è sempre il colpevole di tutto ultimamente. Ieri Suso ha fatto qualcosa di buono nel corso della partita, lì probabilmente gli è mancata la voglia e l'istinto di andare a chiudere il pallone. Quell'errore, alla fine, è stato pesante. Detto questo, non vanno dimenticati tutti gli errori in fase offensiva fatti prima, che hanno impedito di chiudere la partita e che pesano comunque".