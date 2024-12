Zazzaroni: "Il Sassuolo è andato come vittima sacrificale"

Il Milan vince 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia in una gara dominata dall’inizio alla fine. Fonseca si dice soddisfatto (clicca qui per le sue dichiarazioni), mentre per Ivan Zazzaroni era un risultato più che scontato. Queste le sue dichiarazioni nel post partita su Italia 1.

“Dopo 23 minuti erano 4-0, poi possiamo raccontarci quello che vogliamo. Il Sassuolo è andato come vittima sacrificale. Ha messo tutte riserve. Poi è chiaro che il Milan deve vincerla, ma c’era qualcuno che avrebbe scommesso il contrario? Non c’era proprio gara”.