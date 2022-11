MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" e sul Milan che ha perso a Torino ha dichiarato: "Io non avrei tolto Leao a Torino, ma Pioli sa, magari non era davvero in serata. Ultimamente vedo un Milan determinato al risultato, ma non dominante".