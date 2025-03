Zazzaroni: "Roma? Pioli sta un altro anno in Arabia sereno. Ancelotti neanche per sogno"

Mancano poco meno di due mesi al termine del campionato ma già sembra ricominciare il valzer delle panchine. Tante squadre, Milan incluso, potrebbero di nuovo rimettersi a cercare un nuovo tecnico e i discorsi, le chiacchiere, imperversano. In particolare un nome molto caldo è quello di Gianpiero Gasperini che, al termine di questa stagione, potrebbe salutare l'Atalanta e sarebbe chiaramente un nome desiderato da moltissime squadre. Inoltre, tra le big, sicuramente sarà vacante il ruolo di allenatore della Roma, con Ranieri che concluderà il suo periodo da traghettatore: l'allenatore di Testaccio ha però recentemente rispedito al mittente le voci di un possibile accordo dei giallorossi proprio con Gasperini.

Ospite sulle frequenze di Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così del toto allenatori: "Ranieri è furbo e ci conosce, l'allenatore della Roma sarà Gasperini dai...Pioli sta un altro anno in Arabia sereno. Ha escluso Farioli e Montella. Ancelotti a Roma? Neanche per sogno, ha vinto tutto, difficile vada in una squadra che non ha la Champions e lo stuzzica il Brasile. Gasperini ha ancora un anno di contratto, negli ultimi tempi sul mercato non è stato interpellato dall'Atalanta e questo non gli è piaciuto. Ma non ha alcuna intenzione di rompere con Bergamo, vuole chiudere bene"