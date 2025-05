live mn Vieira: "I cambi che ha fatto Conceiçao ci hanno messo un po' in difficoltà, ma è la qualità del Milan che ha fatto la differenza"

vedi letture

Al termine del match contro il Milan, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa.

Era stato molto più Genoa di Milan: cosa è successo in quelle amnesie finali?

"C'era un po' di stanchezza ma anche la qualità del Milan. I cambi che hanno fatto ci hanno, messi un po' in difficoltà, ma la qualità del Milan ha fatto la differenza".

Per il futuro serve più qualità?

"La cosa più importante è finire bene il campionato. Per quanto visto sul campo, sono molto orgoglioso e non ho nessun dubbio sull'atteggiamento dei giocatori. Abbiamo voglia di finire bene la stagione, poi vedremo per l'anno prossimo".

Il pubblico ha applaudito.

"Non abbiamo mai avuto dubbi sui tifosi e sull'atmosfera che c'è allo stadio. Questa sconfitta fa male, meritavamo di più. Possiamo uscire dalla partita a testa alta. Dall'altra parte, dobbiamo migliorare perché manchiamo di un po' di qualità".

Potrebbero esserci diversi rientri?

"Da giovedì dovrebbero rientrare Onana, Ekuban e Cuenca".

Dopo il dominio del primo tempo, come si spiega questa rimonta del Milan?

"Soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto una prestazione importante dal punto di vista tattico. Nel secondo, abbiamo fatto il gol con Vitinha ma poi ci siamo abbassati un po' troppo e la qualità del Milan si è vista di più".

Vitinha ha trovato il gol. Quanto è importante?

"Siamo contenti per Vitinha perché ha avuto tanti infortuni. E' stato difficile allenarsi settimana dopo settimana. Il gol gli darà fiducia per il futuro".

Messias si è dato molto da fare.

"Dal punto di vista del fisico, manca ritmo. C'è però voglia di tornare e aiutare la squadra".

Martin è importante per gli equilibri.

"E' un giocatore sottovalutato ma importantissimo per noi. Fa parte di questa leadership che abbiamo. E' un leader sull'aspetto tecnico, aiuta la squadra a giocare bene come Badelj e Bani fa parte dei leader della squadra".

La squadra sa di più cosa fare.

"Abbiamo giocato come le ultime partite. Abbiamo giocato gli ultimi mesi con la qualità che abbiamo. Abbiamo tirato di più. Norton-Cuffy ha fatto una grandissima partita. I giocatori crescono e hanno più fiducia. C'è però ancora da lavorare. La cosa importante era l'atteggiamento e da questo punto di vista la squadra non poteva fare di più".

23.26 - Termina la conferenza stampa di Patrick Vieira