Conceiçao: "Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta dei ragazzi. Leao? Lo conoscevo già"

Al termine del match contro il Genoa, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao interviene in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris".

Con questo nuovo sistema di gioco avete vinto quattro partite su cinque. E siamo all'ottava partita della sua gestione di gare recuperate.

"Noi cerchiamo sempre di migliorare. Lavoriamo a livello individuale e settoriale. Lavoriamo tanto. Abbiamo iniziato la partita con un sistema di gioco solito ma abbiamo finito la partita in un altro modo. E di questo non parla nessuno. I giocatori hanno dato una buona risposta e questo vuol dire che abbiamo un gruppo che crede in quello che facciamo a Milanello. Sono contento di questo. Forse non lo dimostro, ma dentro sono contento della risposta di questi ragazzi che credono in quello che facciamo".

Leao?

"Lo conoscevo già. Adesso lo conosco molto bene e lui conosce bene. Sa cosa voglio e lui è focalizzato a finire bene la stagione. Io vedo un atteggiamento molto importante. La base è quella perché poi la qualità ce l'ha. Mi spiace che venerdì non ci sarà ma ci sarà un altro perché la risposta che mi danno i ragazzi è importante".

C'è qualcosa da migliorare?

"Nel piano di gioco nel primo tempo potevamo fare meglio in possesso palla. Abbiamo giocato contro una squadra difficile da affrontare in un campo difficile. C'è la qualità dell'avversario. Potevamo però cercare più la profondità. Sul gol che abbiamo preso, a livello collettivo, potevamo fare qualcosa in più".

Gimenez?

"Anche lui nei momenti più difficili è uno dei primi ad arrivare a Milanello. La qualità ce l'ha. E' una questione di tempo. L'adattamento in Italia non è facile per nessuno".

23.35 - Termina la conferenza stampa di Sergio Conceiçao.