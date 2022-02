Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "La Lega Serie A e la legge del Fienga"

Nel suo fondo, Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, parla della politica legata al mondo del calcio: "La Lega Serie A e la legge del Fienga". Dopodomani i 20 club di serie A proveranno a eleggere il sostituto di Paolo Dal Pino. È già iniziata la partita politica. "L’area lotitiana - e lettiana - punta tutto su Gaetano Blandini" direttore generale della Siae e fresco consigliere indipendente della Lega stessa che avrebbe in mano "una dozzina di voti". Attenzione però alle nuove ipotesi. Si è parlato di Romei e Gandini. Una strada porta a Guido Fienga, ex Roma: "Le restanti otto stanno tentando in ogni modo di trovare un presidente di garanzia più vicino alle idee di Gravina e favorevoli alla discontinuità. Per questo ieri due esponenti dell’opposizione silenziosa hanno telefonato al candidato bravo e impossibile: Guido Fienga". Un'ipotesi che sarebbe destinata a cadere subito: "perché è da tempo su posizioni distanti da quelle della maggioranza - era favorevole ai fondi, alla media company e a Sky - ma soprattutto perché non accetterebbe un incarico non operativo".