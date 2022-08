Zenga: "Il Milan ha preso giovani di qualità, De Ketelaere giocatore totale"

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Walter Zenga, ex portiere, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan: "Se fossi Pioli, oggi sarebbe contento perché mi hanno preso giovani di qualità, ma anche di una certa esperienza: Adli, Pobega, soprattutto De Ketelaere, giocatore totale, l’ho visto giocare anche falso centravanti. E Origi può fare pure l’esterno, amplia le soluzioni: quello che serve per riconfermarsi in Italia, ma anche per fare un percorso più importante in Champions".