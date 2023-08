Zenga: "Il Milan si sta attrezzando come si deve. aspettiamo le altre, c’è ancora un mese di trattative"

vedi letture

Walter Zenga, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport parlando delle milanesi ma anche della prossima Serie A: "Mi dà noia il mercato aperto. Il Milan si sta attrezzando come si deve, aspettiamo le altre, c’è ancora un mese di trattative. L’Inter si sta ringiovanendo, ha messo su un centrocampo di elevatissima qualità, uno dei migliori. Sarà un torneo diverso, senza soste, e perfetto per i miei gusti, con partite a Natale e a Capodanno".