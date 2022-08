Zenga su De Ketelaere: "Ha dato una sensazione di forza e vinto quasi tutti i contrasti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Zenga, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi su Charles De Ketelaere: “La caratteristica che mi ha stupito di più, oltre alla bravura, è che ha vinto quasi tutti i contrasti. Questa è una cosa che è sfuggita ai più, è stato aggressivo in marcatura. È riuscito spesso a restare in piedi, ha dato questa sensazione di forza”.