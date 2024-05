Zeroli ringrazia Abate: "Porterò sempre con me la tua determinazione e i tuoi consigli"

Dopo l'eliminazione al Primo Turno dei Playoff del Campionato Primavera 1 per mano della Lazio, il tecnico rossonero Ignazio Abate ha annunciato il suo addio al Milan con l'intenzione di cominciare un'avventura tra i professionisti. In questo modo l'ex terzino rossonero ha concluso un percorso di due anni con la squadra Primavera ricco di soddisfazioni: due partecipazioni alle Final Four di Youth League e il ritorno ai playoff dopo 9 anni. Soprattutto però da sottolineare la crescita di tantissimi giovani rossoneri che hanno avuto l'opportunità di distinguersi anche in prima squadra.

A ringraziare mister Abate anche il capitano della Primavera Kevin Zeroli che ha dedicato all'allenatore un post su Instagram: "Grazie mister per tutto quello che ci hai trasmesso in questi 2 anni. Porterò sempre con me la tua determinazione, i tuoi consigli e i ricordi di momenti indimenticabili".