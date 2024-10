Ziliani non ci sta: "Bologna-Milan rinviata non si sa per quale motivo.."

Paolo Ziliani, noto giornalista, ha espresso il proprio commento nel consueto appuntamento con la rubrica "Palla Avvelenata" soffermandosi in particolare sulla decisione di rinviare Bologna-Milan. Le sue parole:

"I dirigenti del calcio italiano sono anche quelli che davanti alla fuga degli abbonati dalla tv, copiosa e inarrestabile specie negli ultimi anni targati DAZN, e davanti quindi al disamore della gente per il prodotto "calcio Serie A". In tutte le sue declinazioni e sfaccettature riescono nell'impresa di insudiciarlo e screditarlo più ancora di quanto già non sia stato fatto mettendo in scena la baracconata di Bologna-Milan rinviata non si sa a quando per il motivo - in partenza (e all'apparenza) nobile - chiaramente espresso dall'Ad del Bologna Fenucci".