Zirkzee da Milan? Furlani scherza: "Ditemelo voi..."

vedi letture

Tutto pronto a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League: alle 21 il calcio di inizio del primo atto tra Milan e Roma. Una gara e un doppio confronto che segnerà inevitabilmente destini e giudizi della stagione di entrambe le squadre. Nello specifico gli allenatori Stefano Pioli e Daniele De Rossi si giocano una fetta del proprio futuro. E ai microfoni di Sky Sport 24, poco prima dell'inizio della partita, è intervenuto l'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha parlato così sulla sfida di questa sera.

Sul mercato estivo: "L'anno scorso abbiamo fatto tanti cambiamenti, quest'estate sarà sicuramente diverso. Godiamoci i giocatori di oggi. Se ci sarà da fare qualche innesto, non saremo timidi. Noi tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitivi per cercare di vincere. Non ci riesci tutti gli anni ma ci proviamo l'anno seguente"

Zirkzee è un giocatore da Milan? "Zirkzee lo avete visto giocare voi, ditemi voi... (ride ndr)"