Zirkzee e la Serie A: "Mi ha sempre affascinato. Sapevo fin dall'inizio che questo campionato mi avrebbe reso migliore"

L'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee ha rilasciato una lunga e interessante intervista al quotidiano olandese 'AD'. Ecco le sue parole: "Ogni tanto mi metto a centrocampo ma non lo faccio per me, lo faccio per aiutare la squadra. Però i miei gol li ho fatti, anche se pure Motta a volte mi dice che devo mantenere di più la posizione. Mi chiamano falso centravanti, un nove e mezzo. Questo è il mio gioco, gioco centravanti in modo leggermente diverso rispetto agli altri. Ma essere diversi è positivo, no?''

Poi sul nostro campionato ha aggiunto: “La Serie A mi ha sempre affascinato. In precedenza ho giocato brevemente al Parma in prestito, ma lì ho avuto un infortunio. Tuttavia, ho sempre pensato che tornare in Italia sarebbe stata un’opzione. Ho esordito qui con Sinisa Mihajlovic, ma purtroppo è deceduto non molto tempo dopo. Poi è arrivato Thiago Motta. E io sapevo fin dall'inizio che la Serie A, avessi giocato, mi avrebbe trasformato in un giocatore migliore".