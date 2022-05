Zlatan, testa a Reggio Emilia. A fine campionato si prenderà del tempo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere ma soprattutto da decidere. Come riporta oggi il Corriere dello Sport ci sono alcuni indizi che porterebbero alla pista del ritiro, come la rinuncia alla convocazione della nazionale svedese per i prossimi impegni di Nations League, ma ancora è presto per parlarne. Ibra è concentrato, come è giusto che sia, sulla partita di domenica contro il Sassuolo che vuol dire tanto per il Milan ma anche per lui, tornato a casa proprio per raggiungere traguardi come questo. Alla fine del campionato, qualunque sarà l'esito della partita di Reggio Emilia, Ibra si prenderà il suo tempo per riflettere e capire, soprattutto ascoltando il suo corpo, se continuare ancora un anno oppure no.