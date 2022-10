Zola a Prime Video: "Non sono sorpreso da Tomori, già due anni fa intravedevo ottime qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianfranco Zola, intervenuto a Prime Video nel pre partita di Chelsea-Milan, ha parlato così di Fikayo Tomori, ex Blues: “Non sono sorpreso, era al Chelsea due anni fa. Era un ragazzo che quando abbiamo iniziato la preparazione si è aggregato a noi: mi piaceva tanto, sapeva giocare a pallone ed era veloce. In quel ruolo avevamo tanta scelta e fu mandato in prestito. Si intravedevano già delle ottime qualità”.