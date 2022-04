Zola: "Il livello di competizione della Serie A si è alzato notevolmente"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'intervista rilasciata da Gianfanco Zola per l'edizione di stamattina della Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore tra le altre di Napoli e Cagliari si è espresso così sul campionato di Serie A: "Oggi, per lo Scudetto vediamo uno sprint a tre. Fino alla scorsa settimana potevano essere quattro o cinque. Il livello di competitività si è alzato notevolmente e in Serie A si gioca meglio che in passato".