Zola: "Napoli e Milan in controtendenza: i ragazzi devono giocare"

Sulle pagine odierne del Corriere della Sera si trova anche un’intervista realizzata a Gianfranco Zola. Di seguito un estratto delle sue parole: “Perché non alleno? Ogni tanto me lo chiedo anch’io? In fondo sono ancora giovane! Tornerò sicuramente in panchina ma ci sono fasi della vita in cui le priorità sono altre. Mi avevano cercato, anche in Italia. Arriverà, ripeto, il giorno in cui non resisterò più senza calcio e tornerò in panchina. […] In Champions bene le italiane, e visti i gironi non era così scontato. Hanno meritato gli ottavi sia il Napoli che il Milan e l’Inter. Dispiace per la Juventus, ma in questo momento era prevedibile. La stagione non è cominciata benissimo, le tensioni esterne comunque sono state tante. Hanno tantissimi giocatori infortunati e questa è un’attenuante. Contro il Psg c’erano molti ragazzi in campo. Questa è una cosa che mi fa piacere. Direi, finalmente. In Italia bisognerebbe avere più coraggio in tal senso, i ragazzi devono giocare. L’esperienza in Inghilterra mi dice che le squadre vincenti sono state e sono quelle dove c’è il giusto mix tra giovani e calciatori più esperti. In Italia questa mentalità ancora non c’è. Nella maggior parte dei casi si ricorre ai ragazzi per necessità, quasi mai per scelta. Il Napoli e il Milan sono in controtendenza”.