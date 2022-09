Zola su Giroud: "Non ruba l’occhio con giocate spettacolari, ma è uno di quei centravanti amati dai compagni"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un'anticipazione delle parole rilasciate a SportWeek in edicola domani da Gianfranco Zola, ex vice allenatore al Chelsea di Olivier Giroud. Queste le sue parole sull'attaccante del Milan: "Olivier è prima di tutto un professionista eccellente, intelligente e sempre corretto. Non si lamenta mai, anche quando, seduto in panchina, avrebbe motivo di farlo. Olivier non è veloce, non ruba l’occhio con giocate spettacolari, non segna 30 gol a campionato… Ma è uno di quei centravanti amati dai compagni, trequartisti e seconde punte, perché è bravissimo nel metterli in condizione di giocare bene ed essere pericolosi. Olivier non esige per sé il ruolo di protagonista a tutti i costi, sa fare da spalla per gli altri".