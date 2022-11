Zola su Milan-Salisburgo: "Che atmosfera a San Siro, ho avuto i brividi. Mi è venuta la pelle d’oca"

MilanNews.it

Gianfranco Zola era a San Siro mercoledì sera per Milan-Salisburgo. Ai microfoni del Corriere della Sera, l'ex attaccante ha commentato così l'atmosfera che si respirava quel giorno nello stadio milanese: "L’atmosfera è stata fantastica, ho avuto i brividi. L’ho detto anche in diretta durante la telecronaca: mi è venuta la pelle d’oca. Una partita bellissima, soprattutto nel secondo tempo. Ecco, magari sì, in momenti come l’altra sera la voglia di calcio è tantissima. Ma sono ancora giovane!".