© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È stata appena resa nota la formazione del Milan per l'amichevole delle 18 contro gli ungheresi dello ZTE. Non figurano in distinta Origi (infortunato), Kjaer (che sta seguendo uno studiato programma di rientro in campo), Bakayoko, Pobega e Daniel Maldini. Nel post partita ulteriori aggiornamenti.