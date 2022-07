ZTE-Milan su Sportitalia, come seguire la diretta del match

Milano, 22 luglio 2022 – Il secondo impegno del precampionato del Milan di Stefano Pioli, contro gli ungheresi dello ZTE Zalaegerszeg, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). L’appuntamento con ZTE-Milan è per domani, sabato 23 luglio 2022, alle ore 18. La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Francesco Letizia con commento tecnico di Daniele Daino.

La partita sarà preceduta e seguita da ampi pre e post-partita dalle ore 17,30 e fino alle 20,30 con interviste, commenti, approfondimenti e l’analisi tattica al touch screen di Roberto Breda.

ZTE-Milan e le gare del precampionato di Milan, così come tutto il resto della programmazione di Sportitalia, saranno disponibili sia live che on demand anche sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv, arricchita della possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito. Le partite sono visibili anche in streaming sul sito www.sportitalia.com.