Alien-Leao: il Milan accelera per blindarlo (PODCAST)

La prestazione monstre di ieri contro il Genoa è solamente l'ultimo atto del processo di maturazione di Rafael Leao, che in questa stagione sta facendo vedere cose clamorose, a dimostrazione che c'è stato quello switch mentale che tutti, tra MIlanello e Casa Milan, gli chiedevano. Il portoghese, da settimane, sta trattando il prolungamento del contratto con il Milan fino al 2026 e le parti si stanno parlando per arrivare a un accordo che soddisfi tutti. Lui, intanto, ha fatto vedere che se sta bene, va a una velocità impressionante e raramente raggiungibile dagli avversari. In più sta diventando molto concreto, lasciando le finezze da parte o tirandole fuori quando il risultato lo consente. Il gol con la Roma, gli assist a Venezia e il campionario di giocate messo in vetrina contro il Genoa ne sono la testimonianza.

Nel podcast odierno l'approfondimento sul momento di Leao in rossonero.