Cosa sta dando Kyle Walker all'AC Milan: mai sottovalutare un campione

Una settimana fa in queste ore, stava succedendo letteralmente di tutto: il Milan chiudeva in grande stile la sua finestra invernale di calciomercato con un triplo colpo che si andava ad aggiungere agli acquisti precedenti di Santiago Gimenez e Kyle Walker. Nello specifico sono arrivati Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil. E visti gli esordi scintillanti con gol e assist tra coppa e campionato, i riflettori si sono concentrati specialmente sul portoghese e il messicano. Giusto. Ma non va sottovalutato quanto Walker sta già dando al Milan.

Il terzino inglese è arrivato a Milanello con l'etichetta di giocatore finito e demotivato. Le prestazioni mostrate nell'ultima settimana - le prime tre in rossonero - dimostrano l'esatto contrario. Chiaro che non può essere quello di 3 o 4 anni fa a livello fisico ma non ha subito l'impatto con la Serie A, anche perché la presenza di Theo dall'altra parte gli permette di rimanere più volte bloccato e risparmiare energie. Soprattutto, però, Walker non è assolutamente demotivato: forse lo era al City dove ormai aveva vinto tutto. Lo si è capito dalle sue parole, dal suo impegno ma in particolar modo dal suo atteggiamento: sempre concentrato, sempre a parlare e dialogare con i compagni per dargli indicazioni. Può non essere un caso che le prestazioni difensive del Diavolo, nelle ultime tre giornate, siano migliorate di netto rispetto a quelle del resto della stagione. Dunque, attenzione, non sottovalutare mai un campione.

