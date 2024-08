La Fiorentina spinge per Adli: dettagli e cifre della trattativa col Milan (PODCAST)

Come anticipato ieri da firenzeviola.it, la Fiorentina ha manifestato interesse per il centrocampista del Milan Yacine Adli. I viola sono notoriamente alla ricerca di un giocatore in quella zona del campo, quindi non sorprende che il profilo del classe 2000 sia finito nel mirino del ds Daniele Pradè. Francese di origini algerine, Adli è approdato in rossonero dal Bordeaux nell'estate 2022 e ha un contratto in essere col club lombardo fino al 2026.

Il centrocampista, che predilige il ruolo di centrale ma che all'occorrenza può operare nella mediana a due, ha collezionato - coppe incluse - 39 presenze nel Milan. Solo una, invece, la rete segnata (più due assist). Elegante e dotato di buona visione di gioco, Adli ha dimostrato abilità anche nei dribbling e si è professato un patito di Zinedine Zidane e Roberto Baggio, suoi ispiratori. Vedremo come si svilupperà la pista di mercato che porta al ventiquattrenne.

La conferma di MilanNews.it

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, ci sono conferme sull'indiscrezione lanciata da firenzeviola.it di un interessamento della Fiorentina per Yacine Adli del Milan. I due club, infatti, sono al lavoro per trovare la quadra sulla base del prestito con obbligo di riscatto sui 13-15 milioni di euro.

