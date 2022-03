Le rossonere sprecano. Ancora ko per la Primavera (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Sassuolo il Milan Femminile spreca l'occasione per accorciare sul secondo posto, obiettivo stagionale della squadra di Ganz. Le rossonere non sfruttano la superiorità numerica per quasi tutta la partita e portano a casa solamente un punto.

Seconda sconfitta per il Milan Primavera: dopo la beffa contro la capolista Roma, questa volta l'Atalanta viene a spiegare calcio in casa dei rossoneri, che ora hanno bisogno di tornare alla vittoria per credere fortemente ai playoff.

Nel podcast odierno analizziamo la sconfitta dei rossoneri contro l'Atalanta e il pareggio del Milan Femminile. Buon ascolto!