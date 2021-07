MN - Milan, conferme sull'interesse per Alvarez del River: i dettagli (PODCAST)

Il Milan si è informato per Julian Alvarez del River Plate. Un giocatore seguito da diversi club che ha una situazione contrattuale che, diverse fonti, definiscono "interessante" per il momento attuale del mercato, visto che va a scadenza il 31 dicembre 2022 e ha una clausola risolutoria da 25 milioni. I rossoneri non hanno ancora avviato i contatti ufficiali con i millonarios, ma hanno seguito a lungo l'esterno offensivo. La società che, attualmente, ha intrapreso discorsi ufficiali col River Plate è l'Aston Villa, ma non è da escludere che il Milan entri in scena per un giocatore di assoluto talento e che ha fatto parte della spedizione dell'Argentina che ha vinto l'ultima Copa America contro il Brasile.

I dettagli nel podcast odierno.