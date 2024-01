Perché il Milan vuole dotarsi sin da giugno dell'U23 (PODCAST)

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di SkySport e da Tuttosport e come confermato da MilanNews.it, anche il Milan si è fatto avanti per la seconda squadra: nelle scorse settimane, infatti, ci sono statdei contatti tra il club rossonero e la Lega Pro, con il Diavolo che ha portato avanti una manifestazione di interesse.

Entro la prima settimana del mese di giugno si capirà se ci sono delle squadre non idonee per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Il primo ripescaggio toccherebbe ad una seconda squadra di Serie A, il Milan si è fatto avanti e presenterebbe la domanda al momento opportuno. Il secondo ripescaggio toccherebbe invece ad una squadra di Lega Pro. Tra marzo e aprile si capirà già qualcosa in più.Avere la propria formazione Under 23, nei piani del Milan che abbiamo potuto carpire, vorrebbe dire tenere sotto stretta osservazione, quotidiana, quei giocatori ritenuti futuribili per la prima squadra ma che non sono ancora del tutto pronti per un approdo fisso nella rosa dei grandi. L'approfondimento completo è all'interno del nostro podcast odierno: