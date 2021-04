PODCAST MN - Tra Lega Serie A e SuperLeague: il doppio passo di Scaroni

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è salito agli onori delle cronache nelle ultime ore grazie ad alcune rivelazioni fatte dalla carta stampata in merito alla clausola inserita nell'accordo che ha portato il club ad essere tra i soci fondatori della SuperLeague, ovvero quella che il Milan vi avrebbe preso parte solo dopo in consenso di Figc e Uefa. In Lega Serie A, invece, il presidente milanista, in Lega Serie A, sta dalla parte del presidente Dal Pino e ha votato a favore dell'ingresso dei fondi nel calcio italiano, cosa alla quale si è opposto Andrea Agnelli che ha anche firmato, insieme ad altre sei società, la lettera di sfiducia al presidente della Lega di A.

