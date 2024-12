Regalo di Natale per Fonseca: Pulisic punta alla panchina con la Roma

Cenoni e brindisi sono stati smaltiti. Oggi il Milan è tornato a lavorare al centro sportivo di Milanello agli ordini di Paulo Fonseca dopo i tre giorni di pausa natalizia concessi dallo stesso tecnico, dal 23 al 25. I rossoneri iniziano a guardare alla prossima sfida, domenica 29 dicembre, contro la Roma a San Siro (ore 20.45): si tratta delle penultima giornata del girone di andata, dell'ultima gara ufficiale del 2024 ma anche dell'ultimo match prima della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita che il Diavolo disputerà nei primi di gennaio.

Regalo di Natale per Paulo Fonseca che con ogni probabilità ritroverà quantomeno dalla panchina Christian Pulisic contro la Roma: un plus non da poco dal momento che l'americano è forse il miglior calciatore rossonero in questa stagione. Oggi l'ex Chelsea ha svolto lavoro personalizzato e si punta a recuperarlo per la sfida con i giallorossi. Il portoghese ritroverà anche Alvaro Morata che aveva saltato la trasferta di Verona per una tonsillite e oggi regolarmente in gruppo. Stesso discorso per Ismael Bennacer, anche oggi in campo con la squadra e pronto al ritorno tra i convocati. Rimangono diverse le assenze: su tutte quella di Rafael Leao che potrebbe essere rimpiazzato, come successo al Bentegodi, da Alex Jimenez.

