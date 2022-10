Siebert “gioca” con il Chelsea: le reazioni allo scempio del tedesco (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la brutta prestazione di Londra, il Milan ha perso anche ieri sera a San Siro contro il Chelsea, ma sulla gara pesa parecchio l'inesistente rigore concesso agli inglesi dall'arbitro Siebert. Nonostante l'uomo in meno per l'espulsione di Tomori, la squadra rossonera non ha mai mollato, anche grazie al sostegno incredibile dei tifosi presenti a San Siro che non hai smesso di spingere i propri beniamini, ma purtroppo alla fine i tre punti in palio sono andati al Chelsea. Il giorno dopo restano la rabbia e la delusione per aver potuto giocare alla pari contro i Blues, che sono stati nettamente favoriti dall'arbitraggio di Siebert.

Nel podcast odierno di MilanNews.it l'approfondimento di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello che hanno commentato lo scempio del fischietto tedesco insieme ai loro due ospiti: Marco Pasotto della Gazzetta dello Sport e Michael Cuomo di Telelombardia!