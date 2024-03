Tra Simic, Camarda e Zeroli spunta Raveyre: la porta del Milan è in buone mani

Per il secondo anno consecutivo, il Milan Primavera si qualifica alle Final Four di Youth League, la più importante competizione europea per i settori giovanili d'Europa. I rossoneri hanno battuto il Real Madrid di Alvaro Arbeloa ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari: decisivo Raveyre con le sue parate, una delle quali sui tiri di rigore, e capitan Zeroli, che ha segnato il penalty decisivo. Le Final Four si disputeranno a Nyon; in semifinale i rossoneri affronteranno il Porto, il 19 aprile, con possibile finale il 22.

RAVEYRE - 8

Il migliore in campo: è lui che stoppa il Real Madrid nel primo tempo, è lui che para un rigore che indirizza la lotteria nel finale. Si fa trovare pronto in fase d'impostazione toccando tanti palloni. Anche con la voce ci sa fare. Deve migliorare nelle uscite alte, ma sulla qualificazione del Milan ci sono le sue mani.

ASCOLTA IL PODCAST CLICCANDO SUL BANNER e scopri perchè il futuro della porta del Milan può essere in buone mani