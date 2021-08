15 giorni al gong del calciomercato. Milan al lavoro per 3-4 pedine, uscite d'attesa

Mancano 15 giorni al termine del calciomercato e sono ancora tante le squadre che stanno cercando di completare al meglio le proprie rose. Tra queste c'è, ovviamente, anche il Milan; il club rossonero, infatti, sta continuando a lavorare per altre tre-quattro pedine che regalino a Pioli alternative e qualità per affrontare la meglio la nuova stagione e, inoltre, per qualche ulteriore uscita.

TRATTATIVE AVANZATE - Due, in particolare, i nomi che sembrano vicini ai rossoneri: Florenzi e Adli. Per quanto riguarda il terzino sono in corso incontri con la Roma atti a trovare un compromesso sulla formula tra diritto e obbligo di riscatto; l'affare, comunque, non pare in bilico considerando la volontà del calciatore italiano. Per Adli, invece, si deve trattare sulla base economica con il Bordeaux: ieri il francese è entrato solo nella ripresa nella partita dei suoi, segno che più di qualcosa si sta muovendo in direzione Milano. Per quanto riguarda le uscite, invece, si fa sempre più pressante l'ipotesi Cagliari per Tommaso Pobega: se si farà, comunque, sarà solo in prestito.

GLI ALTRI NOMI - La questione trequartista resta, ovviamente, al centro dei pensieri di dirigenza e tifosi milanisti. In questo momento, però, non sembra facile riuscire ad accaparrarsene uno che rispetti i diktat societari, tanto che Pioli sta studiando e ha già provato un modulo (il 4-4-2) che non contempla la presenza di un 10. In caso di cambio tattico, però, aumenterà di intensità la necessità dell'acquisto di una terza punta: oltre a Ibrahimovic e Giroud, c'è, infatti, sempre l'ìdea di aggiungere al parco attaccanti un terzo nome di prospettiva. In uscita, invece, si attendono offerte per Castillejo: al momento, però non c'è nulla di concreto neanche dal più volte chiacchierato Getafe.