236 giorni dopo: finalmente Saelemaekers è tornato al gol. Il belga deve migliorare i numeri delle ultime stagioni

Nell'esordio rossonero nella Champions League 2022-2023 in casa del Salisburgo, sfida terminata con il risultato di 1-1, Alexis Saelemaekers ha segnato non solo il suo primo gol stagionale, ma anche la sua prima rete nella massima competizione europea per club. Purtroppo non è servita per regalare i tre punti al suo Milan, ma il belga può essere contento di essersi finalmente sbloccato visto che non segnava in partite ufficiali da ben 236 giorni (13 gennaio 2022 in Coppa Italia contro il Genoa).

NUMERI DELUDENTI - Nel post-partita di Salisburgo, Saelemaekers ha dichiarato a Mediaset: "Deve essere una stagione importante per me. So che i miei numeri nelle ultime stagioni non sono stati molto buoni, ma sto lavorando su questo e sono contento di aver aiutato la squadra con questo gol". E' vero che il belga non è un goleador, ma un attaccante esterno come lui può e deve fornire un certo numero di reti. Guardano i suoi numeri nelle ultime due stagioni si vede che ne ha siglati appena due lo scorso anno (uno in Serie A e uno in Coppa Italia), mentre nell'annata 2020-2021 ne ha messi a segno tre (due in campionato e uno nei preliminari di Europa League).

SERVONO PIÙ GOL - Saelemaekers è il primo a sapere che deve migliorare a tutti i costi i suoi numeri offensivi, in particolare deve aumentare il numero dei gol segnati, oltre che degli assist. In questa prima fase della stagione, mister Pioli gli ha spesso preferito Junior Messias, quindi Alexis al momento sembra partite dietro nelle gerarchie del tecnico rossonero. La sua speranza è che la rete di ieri possa dargli la spinta giusta per diventare il titolare a destra, ma per farlo sarà fondamentale diventare più decisivo, aumentando sensibilmente il numero dei gol e degli assist.