-7 alla Salernitana: ultima settimana di prove tattiche, poi si riparte (PODCAST)

Ep. 336 - Ultima settimana di prove tattiche, poi si riparte da Salerno

Manca solamente una settimana all'inizio della ripresa del campionato, che vedrà i Campioni d'Italia aprire il sedicesimo turno di Serie A a Salerno contro la Salernitana di Davide Nicola alle 12.30. I rossoneri dovranno rispondere ad una prima parte ci campionato straordinaria da parte del Napoli di Spalletti, primo a otto punti dal Diavolo.



Mister Pioli e la sua squadra dovranno affrontare soltanto un ultimo test prima di tornare a fare sul serio: venerdì il Milan affronterà il PSV, ultima amichevole di questa pausa per il Mondiale. Per l'allenatore rossonero sarà un'occasione provare e sciogliere alcune soluzione tattiche anche in vista della gara di Salerno nel nuovo. Nel podcast odierno analizziamo quelle che potrebbero essere le scelte alla ripresa. Buon ascolto!