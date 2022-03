A Bola - Benfica, su Darwin Nunez c'è anche il Milan

MilanNews.it

Il Benfica si sta preparando a salutare Darwin Nunez e fine stagione, riporta “A Bola”. Secondo l’importante giornale portoghese sono cinque i club europei interessati al fortissimo e talentuoso attaccante: Arsenal, West Ham, Tottenham, Inter e Milan.

Il classe 1999, ormai nel giro della nazionale uruguaiana, è costato al Benfica 24 milioni di euro: attualmente ha una clausola rescissoria da 150 milioni, ma il club lusitano partirà da una base di circa 60 milioni di euro (anche perché l’Almeria ha una clausola del 20% sulla plusvalenza di un’eventuale cessione del giocatore, ndr).

Una cifra sicuramente notevole, ma il rendimento in questa stagione del ragazzo, perché di ragazzo si tratta, è strepitoso: 33 presenze totali (8 in Champions), 26 gol (4 in Champions) e 2 assist. Dati da bomber di razza.

Che si tratti di un giocatore speciale in ogni caso basta guardarlo, lasciando anche da parte i numeri: la voglia, la grinta, il senso del gol, la velocità, la fisicità… Nunez è un giocatore che spicca, una vera e propria ira di Dio. Ha fame di gol, come ha dimostrato in Champions: doppietta al Barcellona nella fase a gironi, rete decisiva contro l’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale. Nonostante la giovanissima età ha già accumulato esperienza europea, mettendo in chiaro che per caratteristiche fisiche, tecniche e mentalità può già competere ad alti livelli.

È sempre brutto e ingeneroso lasciarsi andare a paragoni con altri calciatori, ma il numero 9 del Benfica, per nazionalità, caratteristiche, e anche aspetto fisico, può ricordare Edinson Cavani. Nunez però si sta evolvendo, sviluppando uno stile di gioco tutto suo: sta prendendo sempre di più le sembianze del centravanti moderno, quello che tante squadre inseguono e agognano. Incredibilmente a suo agio in area di rigore, efficace anche fuori e nel gioco di squadra.

Che il Milan cerchi un centravanti per l’anno prossimo non è un mistero, in Portogallo danno i rossoneri interessati al gioiello del Benfica: le cifre fanno subito pensare ad un affare praticamente impossibile, ma nel calciomercato mai dire mai, soprattutto per i giocatori per cui davvero ne varrebbe la pena. E Darwin Nunez sicuramente rientra tra i pochi per cui si potrebbe pensare di fare follie.