A Praga con il Milan-2? Ecco i possibili cambi ai quali pensa Pioli

Il Milan, già qualificato alla fase ad eliminazione diretta di Europa League, andrà a Praga con diversi cambi nella formazione titolare. Stefano Pioli lo aveva detto dopo la gara con il Celtic e tra oggi e domani inizierà a provare la formazione anti Sparta, che vedrà diversi volti nuovi nello starting XI. Perché la necessità è quella di portare a casa la prestazione, ma senza mettere a rischio i titolari anche se qualcuno, per necessità numeriche, dovrà scendere in campo.

DIFESA RIBALTATA - Il reparto difensivo è quello che potrebbe subire il maggior numero di cambiamenti. Tra i pali, ad esempio, Gigio Donnarumma dovrebbe lasciare spazio a Ciprian Tatarusanu mentre nella linea a quattro si dovrebbe rivedere Andrea Conti a destra con Diogo Dalot a sinistra. In mezzo possibile che Pioli vari la coppia Gabbia-Duarte, con Romagnoli, Calabria e Theo Hernandez comodi in panchina. Il mezzo al campo, se non si vorranno rischiare Kessie e Bennacer, l’unica opzione possibile è rappresentata dall’accoppiata Krunic-Tonali.

ABBONDANZA OFFENSIVA - Davanti, invece, c’è abbondanza anche tra le seconde linee. I pronostici della vigilia danno Lorenzo Colombo come titolare, ma non è nemmeno da escludere che possa essere confermato Ante Rebic come prima punta con, alle sue spalle, il terzetto formato da Castillejo, Brahim Diaz e Hauge con relativi turni di riposo per Saelemaekers e Calhanoglu. Così facendo, Pioli avrebbe a disposizione la carta Colombo a gara in corso, anche perché il Milan non andrà a Praga in gita, ma vorrà cercare di vincere. Inoltre questa partita darà un’occasione di riscatto a giocatori come Krunic e Brahim, che contro il Celtic (Rade) e la Sampdoria (Diaz) non hanno brillato.