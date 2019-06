A un mese dal raduno il Milan è ancora un grande cantiere aperto

Manca praticamente un mese all'inizio ufficiale della stagione 2019-2020 e il Milan è ancora un grande cantiere aperto: il raduno a Milanello dovrebbe infatti essere il prossimo 8 luglio (la data non è ancora ufficiale), ma in via Aldo Rossi ci sono ancora da riempire tante caselle nell'organigramma rossonero. Lo stesso Paolo Maldini non è stato ancora nominato ufficialmente come nuovo direttore tecnico del club e quindi al momento le uniche figure sicure sono Paolo Scaroni come presidente e Ivan Gazidis come amministratore delegato.

IL RITORNO DI BOBAN - Lo riferisce gazzetta.it che spiega che l'ufficialità dell'ex capitano è attesa nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di lunedì. Intanto, Maldini sta già comunque lavorando per completare in tempi brevi il team che lo affiancherà in questa sua nuova avventura: il nome più caldo in questo momento è quello di Zvonimir Boban, il quale però deve ancora liberarsi dalla FIFA prima di tornare in rossonero e occuparsi sia della parte sportiva, sia dei rapporti con le istituzioni del calcio, italiane e internazionali.

DS E TECNICO - Un'altra casella da riempire in fretta è quella che riguarda il direttore sportivo. Il nome in cima alla lista è sempre quello di Igli Tare, che è molto attratto dalla proposta milanista, ma che allo steso tempo è molto legato alla Lazio e in particolare al presidente Lotito. Ad un mese dal raduno di Milanello manca poi ancora il nome dell'allenatore, anche se tutte le strade portano a Marco Giampaolo. Pure in questo caso, però, manca l'ufficialità in quanto il tecnico deve ancora risolvere il suo contratto con la Sampdoria.

CASELLE DA RIEMPIRE - La rivoluzione rossonera riguarderà poi anche il settore giovanile, dove Angelo Carbone dovrebbe prendere il posto di Mario Beretta, il preparatore dei portieri (dopo l’uscita di Fiori occorre capire se arriverà con Giampaolo o meno) e anche l'allenatore della squadra femminile, con Maurizio Ganz che sembra essere in pole per prendere il posto di Carolina Morace. Insomma, il tempo passa e le casella da riempire sono ancora tante.