AAA cercasi nuovo bomber in casa Milan: tolto Ibrahimovic, solo Bacca ha saputo segnare (e tanto) in Serie A

In attesa dell'ultimo impegno stagionale, domani in Australia contro la Roma per un'amichevole che chiuderà i giochi per questa stagione (clicca qui) il mondo Milan si prepara all'ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore: 3 anni di contratto confermati, 2 milioni e mezzo netti a stagione più bonus e una rosa da allestire a sua immagine e somiglianza. La principale priorità per il calciomercato estivo resta la ricerca di un grande bomber, una punta in grado di sostituire un iconico Giroud e di portare gol ed entusiasmo al Diavolo. Questo il nostro speciale focus: curiosità, aggiornamenti e dati relativi agli attaccanti passati al Milan in questi ultimi anni: da Bacca a Menez, passando per Piatek a Ibrahimovic (dati SkySport).

I bomber del passato: solo Carlos Bacca ha saputo fare bene in Serie A

Dopo i 28 gol di Ibrahimovic nel campionato italiano 2011\12, conclusa poi con il titolo di capocannoniere della Serie A vinto proprio dallo svedese rossonero, in casa Milan è mancato un vero bomber in grado di segnare tanto, e in qualsiasi tipo di occasione. Infatti, dalla stagione 2012\13 (tolta la parentesi di Ibra) solo Carlos Bacca ha saputo fare bene segnando ben 18 gol in Serie A nel 2015\2016. Rimanendo quindi fedeli ai dati relativi ai numeri nel campionato italiano, questa la lunga lista degli attaccanti del Milan in questi ultimi anni. Una buona media, ma non ottima fu messa a segno da El Shaarawy nel 2012\13 con 16 gol segnati in Serie A, 14 invece furono i gol siglati da Balotelli nell'anno successivo. Come detto in precedenza, Bacca ha segnato di più di tutti (18 timbri in campionato nel 2016) e non hanno fatto meglio Cutrone (10 gol), Piatek (9 gol) e Rebic (11gol). I 15 sigilli in Serie A di Ibrahimovic nel 2020\21 hanno risollevato notevolmente la media rispetto alle precedenti stagioni, ma anche nell'anno dell'ultimo scudetto (Leao+Giroud 11 reti) quella dei gol nel campionato italiano resta una ferita aperta per gli attaccanti rossoneri (in questa ultima stagione, Giroud ha segnato 15 gol in Serie A, proprio come Ibra nel 2021). La palla passa adesso a Ibra, Furlani, Moncada e D'Ottavio, con la squadra dirigenziale chiamata a rendere il Milan più forte e competitivo in futuro, grazie al loro lavoro e a quello di Fonseca, sempre più in ottica rossonera.