AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Milan e BMW insieme per ridisegnare il futuro

AC Milan e BMW annunciano una nuova partnership a lungo termine che vede la filiale italiana della casa automobilistica premium tedesca diventare il nuovo Automotive Partner e Premium Partner dei rossoneri.

I due marchi globali, eccellenze nei rispettivi ambiti, lavoreranno insieme per progettare un futuro all'insegna della passione, dell'innovazione, della sostenibilità e dello stile, con un'attenzione particolare alle nuove generazioni. Una visione condivisa sia dal Milan che da BMW, che uniranno la capacità di creare legame emotivo con i propri sostenitori e clienti, attraverso la perfetta combinazione tra l’universo valoriale del Club, dentro e fuori dal campo, insieme allo stile dei rossoneri, con le distintività e il modello olistico di BMW: due brand con un approccio pionieristico orientato al futuro, che negli anni sono riusciti a condividere idee e soluzioni innovative per il domani, nei propri rispettivi settori.

Questa è per BMW una partnership importante e vedrà la filiale italiana della casa di Monaco e AC Milan lavorare a stretto contatto per la creazione di una serie di eventi e iniziative esclusive congiunte, con lo scopo di connettere ed entusiasmare gli appassionati di sport, motori, innovazione e glamour, in tutto il mondo.

In qualità di Premium Partner, BMW farà parte integrante del business del Club attraverso la massima visibilità garantita dalle piattaforme digitali e fisiche dei rossoneri e allo sviluppo di branded content coinvolgenti.

Grazie alla nuova partnership, il Milan avrà accesso alla visione tecnologica di BMW e alle sue innovative soluzioni di mobilità, che saranno anche messe a disposizione del senior management, dei giocatori e dello staff della Prima Squadra Maschile.

Il Presidente di AC Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di accogliere nella nostra famiglia di Premium Partner un brand riconosciuto a livello internazionale e un'eccellenza nel settore automobilistico come BMW. BMW, proprio come il Milan, è sinonimo di eccellenza, stile e innovazione. Siamo dunque entusiasti di intraprendere questo viaggio insieme verso un nuovo progresso, verso un futuro sostenibile, a beneficio di tutti".

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia S.p.A ha dichiarato: "Nella nostra partnership non ci saranno solo sinergie di comunicazione e visibilità, piuttosto che interazioni con i canali social ed eventi fisici e digitali. La nostra ambizione è di andare oltre i contenuti tecnici di una partnership tradizionale, mettendo a fattor comune alcuni valori aspirazionali dei nostri Brand, per essere più autentici. Questi elementi in comune sono emersi in modo quasi naturale durante i nostri incontri preparatori. Le parole chiave saranno cultura, stile, carica innovativa. Ma anche responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità".

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha aggiunto: "AC Milan e BMW sono due icone globali con un heritage leggendario, una visione comune e un futuro da disegnare insieme. Da un punto di vista strategico, questa partnership rappresenta un momento importante nel processo di crescita del Club che permetterà, facendo leva sulla forza dei brand, di coinvolgere ed emozionare milioni di appassionati sportivi in tutto il mondo".