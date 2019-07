A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: preso Hernandez a titolo definitivo fino al 2024

AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito dal Real Madrid Club de Futbol il diritto alle prestazioni sportive del difensore Theo Bernard Franҫois Hernández, meglio noto come Theo Hernández. Il terzino sinistro francese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2024. AC Milan ha effettuato il deposito del contratto e nelle prossime ore completerà la pratica di trasferimento internazionale con il sistema FIFA TMS.

Nato a Marsiglia il 6 ottobre 1997, Theo Hernández cresce calcisticamente nell’Atletico Madrid, con cui debutta nella squadra B nel 2015. Nella stagione successiva approda in prestito al Deportivo Alavés collezionando 38 presenze e due gol. Nell'estate 2017 viene acquistato dal Real Madrid con cui disputa 23 partite vincendo alla prima stagione la Supercoppa Europea, la Supercoppa di Spagna, il Mondiale per Club e la Champions League. Nella stagione 2018/2019 gioca con la Real Sociedad e disputa 28 partite realizzando una rete.

In carriera conta 69 presenze in Liga, 3 in Champions League, 16 in Coppa del Re e una in Supercoppa di Spagna. Ad oggi, Theo è il più giovane tra i difensori con almeno 50 presenze in Liga dal 2016/17, stagione del suo esordio nella competizione.