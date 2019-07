Affare Veretout: incontro in centro città tra Maldini e Pradè

Il Milan vuole provare sbloccare l’affare Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina è uno degli obiettivi di mercato del club rossonero e in questi minuti è ancora in corso un incontro in pieno centro di Milano tra il direttore tecnico Paolo Maldini e il dirigente della Fiorentina Daniele Pradè. Il Milan non vuole arrivare ai 25 milioni di euro chiesti dalla società viola per una questione di valutazione del giocatore, così sta provando a inserire contropartite tecniche nell’affare, con Lucas Biglia che sarebbe un profilo gradito a Montella ma c’è l’ostacolo ingaggio per l’argentino classe 86. Veretout però vuole il Milan e i due club stanno provando a trovare una soluzione per mettere d’accordo tutte le parti in causa.