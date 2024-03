Alla scoperta di Aaron Anselmino, il nuovo nome per la difesa del Milan

C'è un nuovo nome per la difesa del Milan: è quello di Aaron Anselmino, centrale classe 2005 del Boca Juniors. Si tratterebbe di un colpo in prospettiva visto che parliamo di un 18enne che in questo momento non è ancora pronto per fare il titolare in un top club, ma stiamo comunque parlando di uno dei gioiellini più interessanti del calcio argentino. Ha un contratto con i Los Xeneizes fino al 30 giugno 2028 e nel contratto c'è una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.

CARRIERA - Ma chi è Anselmino? Nato in Argentina a Bernardo Larroudé il 29 aprile 2005, cresce calcisticamente nel Boca Juniors dove fa il suo esordio assoluto in prima squadra in Superliga l'11 giugno 2023: nella gara contro il Lanus, il tecnico Jorge Almirón lo ha messo in campo al 46' al posto dell'infortunato Valdez. Da quel giorno, il giovane difensore centrale argentino ha collezionato in tutto 7 presenze con maglia del Boca così suddivise: due in Superliga, una in Copa Argentina e quattro in Copa de la Liga Profesional. L'ultima partita giocata risale al 24 marzo 2024: Boca Juniors-Club Atlético Central Norte, match valido per il primo turno di Copa Argentina che si è concluso 3-0 per la formazione di Buenos Aires (Anselmino è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita).

CARATTERISTICHE - Anselmino è un difensore centrale di piede destro, alto 186 cm per 80 kg di peso. Dotato un fisico molto importante, i suoi punti di forza sono i duelli aerei, i tackle ed è molto bravo in marcatura, ma anche in fase di impostazione (anche se deve migliorare con il suo piede debole). Chi lo conosce bene in patria, come tipologia di giocatore, lo paragonano a Matthijs de Ligt del Bayern Monaco e a Robin Le Normand della Real Sociedad. Ovviamente non c'è solo il Milan sulle sue tracce, ma anche altri club europei, in particolare il Manchester United.