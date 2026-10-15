Primo Piano Amorim a Sky: "Difesa a 3 o 4? Per noi non conta. Camarda è pronto"

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Ruben Amorim, allenattore del Milan, è stato intervistato da SkySport alla RedBull Arena nel pre Salisburgo-Milan di Europa League.

Ruben Amorim, allenattore del Milan, è stato intervistato da SkySport alla RedBull Arena nel pre Salisburgo-Milan.

Tanti tifosi oggi in trasferta.

"Sì, è sempre tutto speciale: è un club grandissimo ed è importante vincere, per noi e per i nostri tifosi".

Si giocherà a tre o a quattro dietro?

"Niente di meglio per voi che analizzare la difesa a tre o a quattro. Per noi non conta tanto: dobbiamo giocare la nostra partita".

Ha parlato nello specifico con Tomori?

"No, non particolarmente. Io parlo con tutti. Tomori si sta allenando bene ed è pronto a giocare".

Come si sente Camarda?

"È normale, è a suo agio: quando vesti la maglia del Milan è sempre speciale. Camarda è pronto e darà il suo contributo stasera".