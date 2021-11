Ante Re-back! Il ritorno del croato è fondamentale: il derby lo ha (già) confermato

Dopo il problema alla caviglia accusato post Milan-Verona, Ante Rebic è tornato in campo ieri nel derby contro l'Inter; una mezz'ora piena giocata dal croato, nel quale ha confermato, giocando nel suo ruolo naturale di esterno sinistro, tutta l'importanza che il suo profilo ricopre all'interno della rosa rossonera.

Titolare e-o alternativa

La fascia sinistra è, infatti, una delle armi principali del Milan. Leao sta realizzando un'ottima prima parte di stagione, ma è evidente che, per esprimersi al meglio, non possa disputare tutte le partite che i rossoneri hanno in programma; l'infortunio di Rebic ha costretto Pioli a "tirare il collo" al portoghese, giusto al lumicino delle forte all'appuntamento derby. E, dunque, riecco ora Rebic: contro l'Inter si è già avuto qualche assaggio di quanto la sua presenza possa essere significativa per il Milan: entra e spacca la partita, con spirito e voglia di incidere. Come mai prima d'ora. E anche da titolare, come già dimostrato durante il periodo di Ibrahimovic e Giroud, offre sicuro rendimento.

Potenzialmente devast-Ante

In questa stagione, Rebic sembra aver trovato il bandolo della (sua) matassa. Sta finalmente dimostrando continuità di prestazioni, mettendo in campo con più costanza rispetto al passato tutto il suo talento. Forza esplosiva e tecnica al servizio della squadra: quando gioca, Rebic sa come lasciare il segno. Lo si vede convinto dei propri mezzi e della forza della squadra, lo si vede fortemente immedesimato nel progetto Milan, come testimoniato dal video postato oggi sui social dal club rossonero. Con un Rebic così coinvolto, dentro e fuori dal campo, il Milan ha un'arma devast-Ante in più per ambire allo Scudetto.