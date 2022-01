Arriva il girone di ritorno e Pioli sorride: è quasi finita l'attesa per Ante Rebic

Manca veramente poco al rientro in campo di Ante Rebic. L'attaccante croato, assieme a Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, da due giorni sta svolgendo la prima parte dell'allenamento in gruppo. Successivamente i tre rossoneri si sono staccati dal resto dei compagni e hanno proseguito con un lavoro atletico personalizzato. Un rientro importante per Mister Pioli che, con molta probabilità, potrà tornare a puntare sull'ex Eintracht già dal match contro la Roma, prima partita del nuovo anno e valida per il ventesimo turno di Serie A.

(RI)PARTENZA DIFFICILE - L'ultima presenza in campionato di Rebic risale al 7 novembre 2021, con il pareggio per 1-1 nel derby, e il suo ritorno in campo è previsto già questo giovedì per l'importante partita contro la Roma. Il croato scalpita ed è consapevole di essere una pedina importante per il Milan di Pioli. Il classe '93 vuole tornare ad essere decisivo come all'inizio della stagione e non vuole essere considerato solamente un jolly, per questo vorrà migliorare la sua condizione per rientra subito contro i giallorossi, una delle sue vittime preferite negli ultimi anni.

IL GIRONE DI RITORNO - Se, per un motivo o per l'altro, nella prima parte di stagione Ante Rebic fa fatica a trovare la giusta continuità, nella seconda parte il croato è sempre uno dei migliori in campo, risultando anche molto più decisivo. Finora il classe '93 ha totalizzato solamente undici presenze in tutte le competizioni, realizzando due gol, contro Juventus e Liverpool, e due assist, arrivati entrambi nel match con la Lazio. Il girone di ritorno per Ante servirà per rilanciarsi nuovamente: nella seconda parte ultime due stagioni, l'attaccante croato ha realizzato 10 gol e 1 assist (20/21) e 11 gol e 3 assist (19/20), a dimostrazione di quanto sia decisivo nei gironi di ritorno.