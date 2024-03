Assalto del Milan al secondo posto: calendario a confronto con la Juve. Ecco cosa può succedere

La vittoria di settimana scorsa contro il Frosinone non ha fatto altro che mascherare questo momento di crisi dal quale la Juventus non riesce ad uscire. Nelle ultime sei giornate, infatti, la Vecchia Signora ha conquistato solo 5 punti, per la gioia dell'Inter che ha allungato ancora di più in classifica ma soprattutto del Milan, che sfruttando questo momento negativo dei bianconeri è riuscito ad accorciare le distanze dal secondo posto facendolo diventare un vero e proprio obiettivo per questo finale di stagione.

A fronte della sconfitta di ieri sera del Maradona contro il Napoli, dunque, il Milan si è portato ad un solo punto dalla Juventus, che ora rischia addirittura di perdere il secondo posto in classifica a fronte del complicato calendario che si appresta ad affrontare. Se da un lato la Vecchia Signora ha da che guardarsi bene le spalle dai rossoneri, dall'altro il diavolo deve sfruttare al massimo i prossimi cinque turni di campionato per provare non solo a consolidare il posto in Champions League ma anche per superare la Juventus in classiifca, così da arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto proprio contro i bianconeri alla 34^ giornata di Serie A.

Accantonata la possibilità di competere per lo Scudetto, gli uomini di Stefano Pioli hanno dunque la possibilità di ottenere comunque un risultato gratificante considerate tutte le difficoltà riscontrate nel corso di questa stagione. Sicuramente il doppio impegno di Europa League contro lo Slavia Praga poterà via al Milan tantissime energie fisiche ma soprattutto mentali, ma è proprio in questo che la squadra dovrà dimostrare di essere maturata.

MILAN-JUVENTUS: I CALENDARI A CONFRONTO

28^: Milan-Empoli / Juventus-Atalanta

29^: Verona-Milan / Juventus-Genoa

30^: Fiorentina-Milan / Lazio-Juventus

31^: Milan-Lecce / Juventus-Fiorentina

32^: Sassuolo-Milan / Torino-Juventus