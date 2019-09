Attesa e curiosità per Leao: il portoghese freme dopo il gol in Nazionale

In un'estate certamente attenta, sul piano degli investimenti e degli innesti, Maldini, Boban e Massara hanno compiuto un'unica vera scommessa, anche economica: Rafael Leao. Il portoghese, classe '99, dispone di grandi qualità e ha sicuramente la stoffa per diventare un giocatore di livello: ragioni, chiaramente condivisibili, che hanno spinto la dirigenza rossonera ad investire l'intera cifra incassata dal Wolverhampton per Cutrone più il cartellino di Tiago Djalò.

IL BUON IMPATTO IN NAZIONALE - L'ex Lille è reduce da un buon impatto con l'Under 21 portoghese, dove ha realizzato il suo primo centro contro i pari età della Bielorussia. Un gol di rapidità, fisicità e tenacia, seppur segnato in amichevole contro una formazione giovanile. I tifosi del Milan fremono per vedere Leao in campo, ma probabilmente ci sarà ancora da aspettare, almeno per quanto riguarda la titolarità. Il nativo di Almada ha fin qui disputato soltanto 15 minuti nella sconfitta ad Udine, restando in panchina nel successo casalingo contro il Brescia.

ATTESA - Marco Giampaolo non è solito gettare nella mischia i calciatori senza un'adeguata preparazione ed assimilazione dei dettami tattici. In alcuni casi, tuttavia, questo processo potrebbe essere velocizzato, soprattutto se il giocatore rispondesse in maniera positiva. L'ambientamento può proseguire anche in campo, soprattutto per un giovane attaccante che ha tanta voglia di emergere. Legittimo quindi attendersi maggiore spazio per il ventenne portoghese, in attesa di capire se il tecnico abruzzese lo utilizzerà principalmente come alternativa di Piatek oppure come possibile spalla del Pistolero polacco.